Minister-president Rutte en minister Hoekstra spreken met ouders die betrokken zijn bij de toeslagenproblematiek

Minister-president Rutte en minister Hoekstra van Financiën spreken maandag 20 januari in de Broodfabriek in Rijswijk met ouders die betrokken zijn bij de toeslagenproblematiek. Het doel van de bijeenkomst is te luisteren naar deze ouders en naar wat hen is overkomen.

De bijeenkomst zal bestaan uit een plenair deel en uit groepsgesprekken. De minister-president en de minister van Financiën zullen tijdens de bijeenkomst bij deze groepsgesprekken aanschuiven.