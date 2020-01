Van Laarhoven op grond van de WOTS naar Nederland

Op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) komt de heer Van Laarhoven, veroordeeld tot een gevangenisstraf in Thailand, naar Nederland om hier de rest van zijn straf uit te zitten. De heer van Laarhoven wordt vandaag overgebracht. De Thaise autoriteiten hebben ingestemd met de overbrenging op grond van een verdrag tussen Thailand en Nederland voor strafoverdracht. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Minister Grapperhaus heeft 23 augustus 2019 in Bangkok met de Thaise premier generaal Prayut Chan-o-cha en de Thaise minister van Justitie Somsak Thepsutin gesproken om de mogelijkheden te verkennen voor overbrenging van de heer Van Laarhoven en zijn partner, mevrouw Kaen-In, naar Nederland; passend binnen de bestaande kaders van wetgeving van beide landen. Dit is gebeurd op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman dat in het voorjaar van 2019 is verschenen over het handelen van de Nederlandse overheid in de strafzaak rond de heer Van Laarhoven.

Conform de regels rond strafoverdracht (WOTS) wordt de heer Van Laarhoven na aankomst in Nederland naar een gevangenis overgebracht, alwaar hij volgens geldende procedures de mogelijkheid heeft om contact te hebben met familie en/of anderen en bezoek kan krijgen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 november 2019 bepaald dat de Thaise straf van de heer van Laarhoven voor betreffende feiten (witwassen) aangepast dient te worden naar het Nederlandse strafmaximum; te weten een gevangenisstraf van 10 jaar en 8 maanden. In Nederland wordt de in Thailand ondergane detentie hierop in mindering gebracht. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de Nederlandse wet- en regelgeving rondom detentie en voorwaardelijke invrijheidstelling.

Door de autoriteiten van beide landen - Thailand en Nederland - is volgens minister Grapperhaus afgelopen maanden voortvarend gewerkt aan de overbrenging van de heer Van Laarhoven.

,,Ik ben de Thaise autoriteiten bijzonder erkentelijk dat binnen de kaders van wetgeving van beide landen zorgvuldig en zo snel als mogelijk is geregeld dat de heer Van Laarhoven naar Nederland kan komen om hier de rest van zijn straf uit te zitten’’.

aldus de minister.

Zoals eerder aan de Tweede Kamer gemeld is een WOTS-procedure niet mogelijk voor de partner van de heer Van Laarhoven, omdat zij de Thaise nationaliteit heeft. Nederland blijft zich waar passend en mogelijk inzetten voor haar situatie in Thailand.