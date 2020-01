Minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer aanwezig bij eerste jaarevenement Techleap.nl

Minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer zijn dinsdag 21 januari 2020 aanwezig bij de officiële aftrap van Techleap.nl in het Louwman Museum in Den Haag.

Tijdens het eerste jaarevenement presenteert Techleap.nl (eerder StartupDelta) het programma voor 2020. De minister-president en staatssecretaris houden dinsdag beiden een toespraak.



Het kabinet heeft de ambitie het startup- en scale-up ecosysteem in Nederland te versterken. Daarvoor heeft het kabinet tot en met 2023 65 miljoen euro gereserveerd. Hiervan is 35 miljoen euro voor het nieuwe programma van Techleap.nl. In juni vorig jaar is bekend gemaakt dat StartupDelta - onder de nieuwe naam Techleap.nl - met vier jaar wordt verlengd en dat het zich zal gaan richten op het bevorderen van doorgroei van startups en scale-ups.