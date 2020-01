Olaf Sleijpen voorgedragen voor benoeming tot directeur De Nederlandsche Bank

Prof. dr. Olaf Sleijpen is voorgedragen voor benoeming tot lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij is momenteel divisiedirecteur bij DNB en wordt in zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor de portefeuille Monetaire Zaken. De benoeming gaat in per 1 februari en geldt voor de duur van 7 jaar.

Op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB heeft minister Hoekstra van Financiën Sleijpen voorgedragen voor benoeming bij koninklijk besluit. Sleijpen neemt de portefeuille waar voor Job Swank, die wegens langdurige ziekte sinds juni vorig jaar zijn functie als directielid niet kan uitoefenen.

Sleijpen (1970), divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars (2018 – heden) bij DNB en hoogleraar Europees economisch beleid aan de Universiteit Maastricht, heeft een lange staat van dienst binnen de financiële sector. Zowel publiek als privaat bekleedde hij verschillende managementfuncties, waarvan de laatste negen jaar als divisiedirecteur bij DNB. Daarvoor had hij managementfuncties bij pensioenuitvoerder APG en pensioenfonds ABP. Tussen 2001 en 2004 was Sleijpen adviseur van Wim Duisenberg bij de Europese Centrale Bank. Sleijpen studeerde economie aan de Universiteit Maastricht, en promoveerde in de macro-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De raad van commissarissen van DNB heeft verzocht om een uitzondering op de WNT. De ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben, na behandeling in de ministerraad, besloten dit verzoek te honoreren vanwege de benodigde kennis en ervaring waarover Sleijpen beschikt.