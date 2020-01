Eerste Strategisch Omgevingsbeeld bundelt ontwikkelingen en perspectieven op JenV-gebied

Strategisch Omgevingsbeeld 01

2019/2020

Eind 2017 publiceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zijn strategische agenda 'Samen werken aan recht en veiligheid'. De agenda beschrijft een wereld die complexer geworden is door elkaar versterkende, snelle, onvoorspelbare en onzekere maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen stellen JenV voor grote uitdagingen. De uitdagingen die de strategische agenda noemde, zijn verdiept en hebben zich verbreed. De maatschappelijke ontwikkelingen van dat moment zijn nog meer relevant geworden en nieuwe ontwikkelingen hebben hun intrede gedaan. Dit Strategisch Omgevingsbeeld brengt belangrijke en actuele maatschappelijke ontwikkelingen in beeld en geeft een doorkijk naar de toekomst. Het zijn ontwikkelingen die relevant zijn voor JenV en nieuwe perspectieven bieden op het gebied van beleid, kennis, innovatie en strategie. Een omgevingsanalyse die aanknooppunten geeft voor het verder onderzoeken en vormgeven van de veranderende rol van JenV, en samenwerking op een ingrijpend veranderend speelveld.

Rechtsstaat en opsporing

Aard van criminaliteit en interventies verandert

Ondermijnende drugscriminaliteit meer aan de oppervlakte

Kansen bij burgerparticipatie in opsporing en beleid

Niet-traditionele rechtsprocedures succesvol

Maatschappelijke samenhang

Maatschappelijke scheidslijnen verdiepen

Bestuurlijke uitdagingen door onrust in de samenleving

Extremisme en veranderend activisme op links en rechts

Technologie

Nieuwe technologieën brengen zowel kansen als risico’s mee

Afhankelijkheid van digitale processen kan de maatschappij ontwrichten

Bijna alles en iedereen is online: digitale criminaliteit kan toenemen

Internationaal en migratie

Onderling vertrouwen tussen EU-lidstaten onder druk

Verdere verschuivingen in geopolitieke verhoudingen

Migratie blijft voor langere tijd een vraagstuk

Openbaar bestuur

De rol van de Rijksoverheid verandert

Stedelijke problematiek maakt belang van maatschappelijke coalities duidelijk

Andere manieren van samenwerken zijn noodzakelijk

Strategisch Omgevingsbeeld toepassen?

