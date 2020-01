Minister-president Rutte te gast bij Young Amsterdam College Tour

Minister-president Rutte is woensdag 29 januari te gast bij Young Amsterdam College Tour. In theater Meervaart in Amsterdam gaat de minister-president met ruim 350 jongeren in gesprek over onderwerpen die jongeren bezighouden, zoals het vinden van werk en woning en hun kijk op de samenleving.

Young Amsterdam is een jongerenplatform in Amsterdam. Het biedt jongeren tussen de 15 en 27 jaar mogelijkheden om hun talent te ontwikkelen en anderen te inspireren door middel van verschillende initiatieven. Op deze manier worden jongeren geholpen om programma’s te organiseren over verschillende thema’s, zoals politiek, werkgelegenheid en talentontwikkeling. Young Amsterdam College Tour is een van die initiatieven.