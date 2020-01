Minister-president Rutte en minister Schouten spreken met natuurorganisaties en boeren over stikstof

Minister-president Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreken woensdag 29 januari tijdens een rondetafelgesprek in het gebouw van Radio Kootwijk op de Veluwe met boeren en natuurorganisaties over de stikstofproblematiek. Het gaat om een open en informeel gesprek waarin de aanwezigen van gedachten kunnen wisselen over de problematiek en over oplossingsrichtingen.