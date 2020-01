Benoeming burgemeester Sittard-Geleen

De heer mr. J.Th.C.M. (Hans) Verheijen wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 16 maart 2020.

De heer Verheijen (53 jaar) is lid van het CDA. Hij is op dit moment burgemeester van de gemeente Wijchen. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert en gemeentesecretaris en directeur Bestuursdienst van de gemeente Heeze-Leende.

Op dit moment is de heer drs. G.J.M. Cox (PvdA) burgemeester van Sittard-Geleen.