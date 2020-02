Minister Blok bezoekt Zuid-Afrika met ambitieuze agenda

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bezoekt op maandag 3 en dinsdag 4 februari Zuid-Afrika om het over de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika te hebben in de context van de bredere politieke en economische ontwikkelingen in Europa en Afrika.

Blok: ‘We willen kansen benutten, zowel politiek als economisch. Zuid-Afrika is voorzitter van de Afrikaanse Unie, lid van de VN-Veiligheidsraad, onderdeel van de G20, en een van de belangrijkste handelspartners van Nederland in Sub-Sahara Afrika. We hebben een volle agenda.’



In Pretoria overlegt minister Blok op 3 februari met zijn Zuid-Afrikaanse collega Pandor over de politieke en economische banden tussen Zuid-Afrika en Nederland. De samenwerking tussen de organisaties waar Nederland en Afrika onderdeel van uitmaken staat hoog op de agenda.



De ministers van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie komen 2-3 maart bijeen in Rwanda om de relatie tussen de twee continenten te bespreken. Minister Blok neemt deel aan dat overleg. ‘De Europese Unie en de Afrikaanse Unie delen veel belangen, zoals het naleven van mensenrechten, het bevorderen van (cyber)veiligheid, en de samenwerking tegen klimaatverandering met potentieel ontwrichtende gevolgen die vluchtelingenstromen op gang brengen. Deze zaken wil ik nu in Zuid-Afrika, maar ook in maart in Rwanda aan de orde stellen.’



De minister doet achtereenvolgens Pretoria, Johannesburg en Kaapstad aan. Op 4 februari gaat minister Blok in Kaapstad het gesprek aan over de kansen die Zuid-Afrika en het Afrikaanse continent te bieden hebben voor zichzelf en voor Europa. De minister ontmoet Zuid-Afrikaanse startups en Nederlandse ondernemers in Kaapstad. Ook spreekt hij met jonge Zuid-Afrikaanse parlementariërs.