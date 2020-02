Benoeming voorzitter Raad van Bestuur UWV

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de heer M.R.P.M. (Maarten) Camps per 1 juni 2020 voor een termijn van vijf jaar benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV. Maarten Camps volgt daarmee Fred Paling op die afscheid neemt na de maximale termijn van twee keer vijf jaar als lid van de Raad van Bestuur. Ten behoeve van een warme overdracht wordt Maarten Camps van 11 mei tot 1 juni 2020 tijdelijk benoemd tot lid van de raad van bestuur van UWV.

Maarten Camps is momenteel secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eerder was hij als directeur-generaal Werk werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008-2013) en als plaatsvervangend directeur Algemene Financiële en Economische Politiek bij het ministerie van Financiën (2000-2002). Ook was hij voorzitter van Europese adviesgroepen, waaronder het werkgelegenheidscomité van de Europese Unie.

Maarten Camps studeerde economie aan de Katholieke Universiteit Brabant en Universiteit van Exeter (Verenigd Koninkrijk).