Expo 2020 Dubai: partners facilitair management en hospitality Nederlandse paviljoen bekend

De Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling, die in Dubai plaatsvindt onder de naam Expo 2020, begint inmiddels snel vorm te krijgen. Deze week zijn twee belangrijke contracten ondertekend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had die uitgezet om de juiste partners te vinden voor de exploitatie van het paviljoen. De contracten zijn het resultaat van een openbare Europese aanbesteding. Lokale partner Transguard Group zal in Dubai verantwoordelijk zijn voor het facilitair management van het Nederlandse paviljoen. Een consortium van drie bedrijven, GL Events, Van der Linde Catering + Evenementen en Meetinglinq, verzorgt de hospitality.

De bekendmaking van deze partners onderstreept een belangrijk doel van de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling: samenwerking. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, maar ook onderling. Zo worden midden- en kleinbedrijven (mkb’s) aangemoedigd zich gezamenlijk in te schrijven voor de grote tenders die zijn uitgezet voor het Nederlandse paviljoen. Mkb’s waren al vertegenwoordigd in het consortium dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van het paviljoen en nu ook in het consortium dat de hospitality gaat verzorgen.

Met de ondertekening van het contract met de Transguard Group is een belangrijke operationele partner aangetrokken voor de Nederlandse deelname aan de Expo 2020 Dubai. Transguard zal tijdens de Expo het facilitair management in het paviljoen verzorgen. Waaronder de beveiliging, schoonmaak, afvalmanagement en het onderhoud van de tuin en de oesterzwammen die in het paviljoen worden gekweekt. Transguard sprong eruit door zijn voorstel op maat voor dit bijzondere paviljoen dat speciale zorg nodig heeft. Dr. Abdulla Al Hashimi, Chief Executive Officer van Transguard Group zegt hierover: 'Ons partnerschap met het Nederlandse paviljoen combineert innovatie, expertise en operationele uitmuntendheid. Door de unieke mogelijkheid van Transguard om volledig geïntegreerde oplossingen te bieden, zijn we toegewijd aan de groei van de VAE en het succes van onze Expo 2020 Dubai-partners.'

Drie bedrijven bundelen krachten en verzorgen Hospitality

Drie bedrijven zochten de samenwerking op en dongen als consortium mee naar de gunning van de hospitalitytender. Met succes: het consortium dat wordt aangevoerd door GL Events zal tijdens de zes maanden durende Expo, samen met Van der Linde Catering + Evenementen en MeetingLinq, alles wat onder hospitality valt verzorgen voor het Nederlandse paviljoen.

GL Events

Voor het Nederlandse paviljoen gaat GL Events onder meer de werving en aansturing van gastvrouwen en –heren verzorgen. GL Events is een grote internationale speler in de evenementenwereld met ruim veertig jaar ervaring. De gastvrouwen en –heren zullen de dagelijkse bezoekersshow leiden en de zakelijke delegaties hartelijk ontvangen in het paviljoen. Kenmerkend voor GL Events is hun ervaring met het samenstellen van hechte teams die een sfeer van gastvrijheid weten te creëren in een internationale omgeving. Voor de Nederlandse deelname is het belangrijk dat bezoekers van over de hele wereld zich welkom voelen in het paviljoen. GL Events zal daarom een divers team werven en op een samenwerkingsgerichte manier aansturen, zodat iedereen - zowel personeel als bezoekers - zich thuisvoelt in het Nederlandse paviljoen.

Catering

In het Nederlandse paviljoen, dat door zijn circulaire karakter bekend staat als de ‘biotoop’, bevindt zich straks een publieksrestaurant en een business lounge. Van der Linde Catering + Evenementen zal hiervoor zowel de reguliere catering als de vip-opties verzorgen. Het Nederlandse bedrijf staat bekend om kwalitatief hoogwaardige catering en uitgesproken duurzame werkwijze. Zo werken zij zoveel mogelijk met 100% biologische, duurzaam geproduceerde, diervriendelijke en fair trade producten. Dankzij deze duurzame aanpak en innovatieve visie past het bedrijf goed bij de Nederlandse deelname die in het teken staat van ‘Uniting Water, Energy and Food’.

Paviljoenwinkel

Zelfs de winkel van het paviljoen sluit aan op het thema van de Nederlandse deelname. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Meetinglinq is verantwoordelijk voor de exploitatie én is gespecialiseerd in het leveren van duurzame artikelen. Bijvoorbeeld gemaakt van gerecycled of biologisch afbreekbaar materiaal. Meetinglinq heeft meer dan vijftig jaar ervaring in de internationale meeting- en congreswereld. Deze ervaren partner verzorgt bijzondere en duurzame aandenkens voor de bezoekers na de unieke ervaring in het paviljoen.