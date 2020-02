Minister-president Rutte en ministers Blok en Bijleveld naar veiligheidsconferentie in München

Minister-president Rutte neemt vrijdag 14 en zaterdag 15 februari deel aan de Münchner Sicherheitskonferenz in Duitsland. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie zijn aanwezig bij de conferentie.

Minister-president Rutte neemt zaterdag op het hoofdpodium deel aan een paneldiscussie over veiligheidsvraagstukken in de regio Azië-Pacific en aan een evenement over Europese strategische autonomie. Daarnaast voert de minister-president een aantal bilaterale gesprekken. Vrijdagavond start het programma van de minister-president met een werkdiner dat in het teken staat van de trans-Atlantische samenwerking.

Minister Blok neemt op vrijdag en zaterdag deel aan een aantal gezamenlijke sessies over internationale veiligheid en voert een reeks bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers uit verschillende landen.

Minister Bijleveld zal deelnemen aan verschillende sessies op vrijdag en zaterdag en heeft onder andere een lunchontmoeting met diverse collega-ministers van defensie, georganiseerd door de Duitse minister van defensie op zaterdag. Daarnaast heeft ze diverse bilaterale ontmoetingen.

De Münchner Sicherheitskonferenz is de grootste veiligheidspolitieke bijeenkomst van het jaar. Door ruim 450 staatshoofden, regeringsleiders, ministers en vertegenwoordigers van NGO's, media en academici wordt op de conferentie gesproken over huidige en toekomstige uitdagingen op veiligheidsgebied.