Digital Trust Center krijgt groen licht voor definitieve voortgang

Het Digital Trust Center (DTC) blijft als vast organisatieonderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bestaan. Dit schrijft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Het DTC begon twee jaar geleden als tijdelijk programma om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen de cyberweerbaarheid te verbeteren. Een onafhankelijke evaluatie van het programma concludeert dat het DTC met haar informatie, advies en het stimuleren van samenwerkingsverbanden bijdraagt aan de digitale veiligheid van ondernemend Nederland.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Met de voortzetting van het Digital Trust Center blijft het ministerie van EZK zich in zetten voor veilig digitaal ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers met een aantal relatief simpele stappen de digitale veiligheid van hun onderneming aanzienlijk kunnen verbeteren. Het Digital Trust Center helpt daarbij. Als vast onderdeel van de organisatie kan het DTC dit belangrijke werk doorzetten en verder uitbreiden.”

Onderzoeksbureau Kwink Groep, verantwoordelijk voor de uitvoering van de evaluatie, kwam tot een positief beeld van het DTC. Zo weten steeds meer ondernemers de website van het DTC te vinden voor informatie en advies en is de recent ontwikkelde Basisscan Cyberweerbaarheid ruim duizend keer gebruikt. Ook het aantal actieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op het gebied van digitale veiligheid neemt verder toe. In april 2020 start het DTC een nieuwe aanmeldingsronde van de subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden.

Ook zijn er punten van aandacht, zoals het beter aansluiten op de behoeften van grote/volwassen bedrijven, het succesvol maken van het Digital Trust Platform en het uitbreiden van de samenwerking tussen het DTC en NCSC.

In het najaar van 2020 zal staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer informeren over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie. Meer informatie over het Digital Trust Center is te vinden op www.digitaltrustcenter.nl.