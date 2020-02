Minister Blok bezoekt Golflanden en Nederlands fregat De Ruyter

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat de komende dagen naar Saoedi-Arabië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten om het gesprek aan te gaan over de spanningen in de Golf. De minister zal het over stabiliteit en veiligheid in de regio hebben, waaronder het belang van de-escalatie en het waarborgen van vrije doorvaart in de Golf. Hij brengt in dat kader ook een bezoek aan het Nederlandse fregat Zr.Ms. De Ruyter dat vanaf deze week actief is in de Straat van Hormuz. ‘Een veilige Golf is van groot politiek en economisch belang voor ons’, aldus minister Blok.

Van woensdag 19 tot zondag 23 februari bezoekt minister Blok achtereenvolgens Riyad, Abu Dhabi en Teheran. In Saoedi-Arabië spreekt Blok onder andere met de minister van Buitenlandse Zaken Faisal en minister van Staat Jubeir over het verminderen van de regionale spanningen, conflicten en de mensenrechtensituatie in het land. Ook de positie van vrouwen in Saudi-Arabië heeft daarbij nadrukkelijk de aandacht. Minister Blok zal ook in Iran de spanningen in de regio bespreken, waarin Iran een belangrijke rol speelt. Het nucleaire akkoord (JCPOA) staat bovendien hoog op de agenda. ‘Nederland is kritisch op Iran, maar we zoeken samenwerking waar mogelijk. Alleen door in gesprek te blijven, kunnen we onze zorgen adresseren’, zegt Blok. De minister spreekt zijn collega Zarif over het nucleaire akkoord, de mensenrechtensituatie en Irans ballistische raketprogramma.

In de Verenigde Arabische Emiraten spreekt minister Blok met zijn counterpart Al Zayed over de politieke en economische betrekkingen tussen de twee landen. In Abu Dhabi is het hoofdkwartier van de nieuwe maritieme waarnemingsmissie European-led Mission Awareness Strait of Hormuz (EMASoH) gevestigd, waaraan Nederland en Frankrijk nu samen deelnemen. De missie is nadrukkelijk gericht op de-escalatie, waarbij Nederland inzet op twee sporen: militair en diplomatiek. Het bezoek van minister Blok aan de Golflanden onderstreept de diplomatieke inzet. ‘Het is belangrijk voor Nederland dat de Straat van Hormuz veilig en open blijft voor vrij verkeer. Europa heeft hier een rol in te vervullen. Nederland neemt zijn verantwoordelijkheid, zowel militair als diplomatiek’, aldus de minister.

Deze week is door EMASoH-landen in Brussel de Nederlandse ambassadeur Jeannette Seppen aangesteld als diplomatieke vertegenwoordiger van de missie. Seppen zal in nauwe samenwerking met partners de maritieme veiligheidsbehoeften in de regio in kaart brengen. Ambassadeur Jeanette Seppen vergezelt minister Blok tijdens zijn bezoek aan de Golflanden. Vanuit het Frans-geleide hoofdkwartier werken onder andere vier Nederlandse stafofficieren aan de missie. Ook België, Denemarken en Griekenland dragen bij met mankracht.