Benoeming hoofdofficieren van justitie Den Haag en Rotterdam

Bij het Openbaar Ministerie worden twee nieuwe hoofdofficieren benoemd. De heer mr. M. (Michiel) Zwinkels begint 1 april 2020 als hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag en de heer mr. H.M.P. (Hugo) Hillenaar wordt per 1 mei 2020 hoofdofficier van het arrondissementsparket Rotterdam. De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De heer Zwinkels (1969) werkt sinds februari 2017 als plaatsvervangend hoofdofficier bij het parket Den Haag en is sinds medio 2019 waarnemend hoofdofficier. Hij begon in 2004 als officier van justitie bij het parket Amsterdam. Daarna heeft hij in verschillende inhoudelijke en leidinggevende functies gewerkt bij het parket Amsterdam, het Functioneel Parket en het Landelijk Parket.

De heer Hillenaar (1961) werkt op dit moment op detacheringsbasis als directeur Strafrechtketen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij van juni 2014 tot juni 2018 Landelijk hoofd advocaat-generaal bij het Ressortsparket. Hillenaar werkt sinds 1992 bij het OM. Eerst als officier van justitie in Arnhem en Breda, daarna werd hij plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam om in 2007 terug te keren naar Breda als hoofdofficier.