44 nieuwe patiënten, in totaal 82 positieve testen

Sinds de laatste update zijn 44 nieuwe patiënten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve geteste patiënten op 82. Hiervan zijn 69 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 2 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

Eén nieuwe patiënt werd gevonden via een peilstation van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Nivel doet samen met het ErasmusMC en het RIVM onderzoek naar griepachtige verschijnselen. Samen testen zij bij 40 huisartsenpraktijken hoe vaak deze verschijnselen voorkomen en welke virussen deze klachten veroorzaken. Sinds enkele weken wordt bij dit onderzoek ook getest op het nieuwe coronavirus. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. De GGD doet nog onderzoek naar de mogelijke bron. Voor alle nieuwe patiënten is contactonderzoek opgestart.