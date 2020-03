Bestuurders tekenen voor woningbouw op Valkenburg

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het rijk hebben overeenstemming bereikt over de bouw van minstens 5000 woningen op Valkenburg in Katwijk. Vandaag tekenden de vier partijen de bestuurlijke afspraken op voormalig vliegkamp Valkenburg. Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Dit is goed nieuws. Na jarenlange gesprekken is er nu bestuurlijke overeenstemming voor de bouw van huizen op voormalig vliegkamp Valkenburg bij Katwijk. We zetten daarmee rijksgronden in voor de realisatie van woningen waar zo veel behoefte aan is. Daarmee krijgt deze bijzondere locatie een belangrijke nieuwe bestemming en draagt zo bij aan het verlichten van de woningkrapte in deze regio.”

Urgentie

Alle partijen voelen de urgentie om te starten met het bouwen van huizen. Afgelopen weken werd daarom intensief met elkaar gesproken. Daar waar wensen uiteen liepen is een oplossing gevonden of overeengekomen de mogelijkheden gezamenlijk te onderzoeken. De overeenkomst van vandaag bevestigt de afspraken van 2018 en daarbij verklaren de partijen zich in te spannen om procedures zo snel als mogelijk te doorlopen.

Gedeputeerde van Zuid-Holland Anne Koning: “Heel fijn dat er nu een akkoord is over woningbouw op voormalig vliegveld Valkenburg. Deze locatie levert met minimaal 5.000 geplande woningen een belangrijke bijdrage in deze regio als het gaat om het woningtekort. Samen transformeren we het voormalige vliegkamp Valkenburg in de gemeenten Katwijk en Wassenaar naar een duurzame locatie voor wonen, werken en recreëren met ruimte voor natuur en water.”

Extra woningen

De komende tijd wordt onder leiding van Katwijk de mogelijkheid uitgewerkt om 600 woningen voor huishoudens met een middeninkomen toe te voegen aan de geplande 5.000 woningen. Wethouder Gerard Mostert, gemeente Katwijk: “We hebben woningnood in Nederland. De te bouwen woningen moeten de grote druk op de woningmarkt verlichten. Wij hebben ons sterk gemaakt voor extra woningen voor de middeninkomens in het plan door met het voorstel te komen om voor deze groep 600 extra woningen te bouwen. Voor de hele regio is het goed nieuws dat we vandaag de overeenkomst getekend hebben over betaalbare woningbouw op de locatie Valkenburg. De planning is ambitieus, alle partijen gaan hard aan de slag!”

Behoud van landschap en natuur

Ook wordt er rekening gehouden met de wensen van gemeente Wassenaar voor behoud van de kwaliteit van het landschap en de natuur. “Voor Wassenaar is het van wezenlijk belang dat in het onderzoek tegemoet wordt gekomen aan onze zorgen voor de gevolgen van 600 extra woningen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de verkeersafwikkeling en het sluipverkeer, voor milieu en natuur, inclusief de stikstofdepositie in het toch al kwetsbare groene gebied. Ook wij willen graag dat er tempo gemaakt wordt met de woningbouw. Zelf zetten wij de plannen voor de ontwikkeling van de Groene Zone tussen Wassenaar en Katwijk onverkort door. Wat ons betreft gaan we dan ook zo snel mogelijk met zijn allen aan de slag om een plek te creëren waar wonen, werken, natuur en recreatie op een evenwichtige manier samenkomen.” wethouder Kees Wassenaar, gemeente Wassenaar.