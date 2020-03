Herstel vliegveld Sint-Maarten gaat van start

In Washington is het startsein gegeven voor het herstel van de luchthaven op Sint-Maarten. Voor het herstel wordt vanuit het Nederlands trustfonds, beheerd door de Wereldbank, een bedrag van 72 miljoen dollar beschikbaar gesteld. De Europese Investeringsbank draagt bij met een lening van 50 miljoen dollar.

Het financieringsplan voor het herstel was in november 2018 gereed. Sinds die tijd is dit onderwerp van gesprek geweest, tussen regering en parlement op Sint-Maarten. Nadat eind 2019 de benodigde financieringsovereenkomsten waren ondertekend, zijn nu ook verschillende verbeteringen doorgevoerd in de corporate governance van de luchthaven. Met deze duurzame verbeteringen (Building Back Better) is geborgd, dat de Nederlandse middelen voor het herstel van de terminal op de juiste plek terechtkomen.

Parallel aan het proces van financiering, zijn voorbereidingen voor de reconstructie van de luchthaventerminal begonnen. Daardoor kan dit voorjaar worden gestart met de eerste opruimwerkzaamheden rond het vliegveld. Na aanbesteding wordt de start van de daadwerkelijke herstelwerkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar. De werkzaamheden zullen naar verwachting in totaal 18 tot 22 maanden duren.