Pilot Regioplaatsing klaar om te starten in Oisterwijk

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) bracht op woensdag 4 maart 2019 een bezoek aan de gemeente Oisterwijk, en het AZC dat daar gevestigd is. Ze sprak met burgemeester Hans Janssen van de gemeente, de fractievoorzitters van lokale partijen en kreeg een rondleiding in het AZC door de locatiemanagers van het COA.

Ook ketenmarinier Jur Verbeek was aanwezig om zijn Top-x aanpak voor de meest hardnekkige overlastgevende en criminele asielzoekers toe te lichten. Op 1 mei moet deze aanpak landelijk zijn uitgerold. “Vanaf vandaag ben ik ook uw ketenmarinier”, zo vertelde Verbeek. Het AZC in Oisterwijk is bijzonder omdat het er al 30 jaar gevestigd is. Er worden ongeveer 450 asielzoekers opgevangen.

Pilot Regioplaatsing

De staatssecretaris sprak met de gemeente over de pilot Regioplaatsing van het COA die in AZC Oisterwijk kan starten. Regioplaatsing is een afspraak uit het regeerakkoord. Daarin staat dat asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning zo dicht mogelijk bij hun toekomstige woonplaats opgevangen moeten worden. Dit is beter voor de inburgering en integratie.

AZC Oisterwijk wordt het eerste AZC in Nederland waar Regioplaatsing in de praktijk plaatsvindt. De gemeenteraad besloot donderdag 5 maart, op voordracht van het college van burgemeester en wethouders de bestuursovereenkomst over het AZC voort te zetten. Daardoor blijft het AZC in elk geval nog 2,5 jaar in Oosterwijk en kan de pilot daar gedurende twee jaar ook worden uitgevoerd.



Kinderen

Na gesprekken met fractievoorzitters van de lokale partijen volgden gesprekken met COA-medewerkers. Hierin kwamen de mooie kanten van het werk aan de orde, maar ook de zorgen van medewerkers. Het werkbezoek werd afgesloten met een korte rondleiding over het AZC-terrein.