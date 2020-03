Minister-president Rutte naar Groningen in het kader van aardbevingsproblematiek en energietransitie

Minister-president Rutte brengt woensdag 11 maart een bezoek aan de provincie Groningen. Het bezoek staat in het teken van de aardbevingsschade, de versterkingsoperatie en de duurzame energietransitie in de regio.

In Appingedam spreekt de minister-president onder andere met mensen die in een tijdelijke woning verblijven, omdat hun oude huis is gesloopt. Samen met hen gaat hij ook langs bij de bouwplaats van hun nieuwe woning, die wordt gebouwd in de eerste gasloze wijk in het aardbevingsgebied. Aansluitend spreekt de minister-president tijdens een lunchbijeenkomst in Groningen met de Commissaris van de Koning, de heer Paas, bewoners en vertegenwoordigers van enkele maatschappelijke organisaties over de aardbevingsproblematiek.

In de middag bezoekt de minister-president de Eemshaven, waar hij met vertegenwoordigers van havenbedrijf Groningen Seaports spreekt over de ontwikkelingen in de Eemshaven en over de ambities van het bedrijf. In de Eemshaven wordt de minister-president ook rondgeleid over het terrein van Buss Terminal Eemshaven, waar onderdelen voor on- en offshore windparken worden geassembleerd en worden op- en overgeslagen.