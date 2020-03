Resultaat steekproef: 4% ziekenhuismedewerkers heeft Coronavirus

Bijna 4% van de onderzochte medewerkers in de Brabantse ziekenhuizen heeft het nieuwe coronavirus (COVID-19). Dat blijkt uit de steekproef van het RIVM tussen 6 en 9 maart. De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag. Wel vraagt het om enkele uitbreidingen.

Het feit dat zorgmedewerkers besmet zijn met het coronavirus kan meerdere dingen betekenen. Het kan zijn dat het percentage besmettingen in de ziekenhuize een weergave is van het aantal besmettingen onder de Brabantse bevolking. Maar het zou ook kunnen betekenen dat het percentage besmettingen onder ziekenhuismedewerkers hoger is, omdat zij door hun werkzaamheden eerder in contact kunnen komen met het virus. Het RIVM gaat dit nog verder uitzoeken.

Testuitslagen

Van 6-8 maart werden 1097 medewerkers in de ziekenhuizen getest. 3,9% bleek inderdaad het coronavirus te hebben. Dit percentage lag tussen de 0 en 10%. Ook werden 200 patiënten getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld 9% het virus te hebben. Ook daar zijn er verschillen tussen ziekenhuizen. De mensen die getest zijn, hadden al klachten.

Adviezen en maatregelen

De adviezen die het RIVM eerder gaf om verspreiding van het virus te voorkomen, blijven van kracht. Het gaat dan om de algemene hygiënemaatregelen (link) en de oproep om geen handen te schudden. In Noord-Brabant geldt het advies om bij verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. In Noord-Brabant blijven de specifieke adviezen om zoveel mogelijk thuis te werken en bezoek aan drukke plaatsen te vermijden, gelden.

Evenementen

De rijksoverheid heeft een kader dat gemeenten kan helpen bij de afweging om grote evenementen al dan niet door te laten gaan. Vanmiddag zijn in Brabant nieuwe maatregelen voor evenementen aangekondigd.

Ziekenhuizen

Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen in de provincie: Bravis (Roosendaal & Bergen op Zoom), Jeroen Bosch (Den Bosch), Bernhoven (Uden), Radboudumc (Nijmegen), Amphia (Breda), VieCuri (Venlo), Catharina (Eindhoven), Elkerliek (Helmond), Elizabeth Twee Steden (Tilburg). Het Radboudumc en VieCuri liggen weliswaar niet in de provincie Noord-Brabant maar hebben wel veel medewerkers die in Noord-Brabant wonen.