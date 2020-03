1 patiënt overleden, 121 nieuwe patiënten, In totaal 503 positief getest personen

Op dit moment zijn 121 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positieve testen op 503. Het aantal nieuwe positieve testen is hoger dan de afgelopen dagen. Een deel van de toename is te verklaren door het zorgonderzoek dat de afgelopen dagen in Noord-Brabant is uitgevoerd. Daarnaast is er een vijfde persoon aan de ziekte overleden. Het gaat om een persoon van 68 met onderliggend lijden.

Van de 503 gemelde gevallen wonen er 223 in de provincie Noord-Brabant en 66 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 57 in de provincie Zuid-Holland en 48 in de provincie Limburg. 199 van de 503 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Bij 92 gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.

Zorgonderzoek

Van 6-8 maart werden 1097 medewerkers in ziekenhuizen in Noord-Brabant getest. 3,9% bleek inderdaad het coronavirus te hebben. De percentages verschillen per ziekenhuis. Ook werden 200 patiënten getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld 9% het virus te hebben. De mensen die getest zijn, hadden al klachten.

Risicogebieden aangepast

De lijst met risicogebieden is aangepast. De omgeving in het noorden van Italië is uitgebreid naar Italië. Singapore en Macau worden niet langer gezien als een risicogebied, omdat het virus daar niet meer op grote schaal verspreid wordt.

Vanaf nu geldt dus:

Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celsius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus of ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

China (inclusief Hongkong)

Italië

Iran

Zuid-Korea

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Vragen over het coronavirus

Heb je vragen over het coronavirus of de ziekte die je ervan krijgt, COVID-19, kijk dan op Rijksoverheid.nl/coronavirus, of bel met het publieksinformatienummer 0800 - 13 51.