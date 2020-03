5 patiënten overleden, 190 nieuwe patiënten, In totaal 804 positief geteste personen

Per vandaag zijn 190 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 804.

Er zijn sinds gisteren 5 nieuwe patiënten overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 10 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 115 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Van de bevestigde personen werken er 179 in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen getest