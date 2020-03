Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg

De aanpak van het coronavirus heeft de volle aandacht van het kabinet. Bruno Bruins heeft hier de afgelopen periode met veel energie leiding aan gegeven. In deze tijden van crisis is snelle opvolging noodzakelijk, nu hij gisteren zijn aftreden bekend maakte. Gezien de omvang en duur van de bestrijding van de crisis en de impact op de volksgezondheid heeft het kabinet gezocht naar een ervaren bestuurder die zo snel mogelijk de portefeuille van Medische Zorg in kan vullen. Martin van Rijn zal voor de duur van de bestrijding van het coronavirus, voor de duur van 3 maanden, als tijdelijk minister voor Medische Zorg aantreden. Hij doet dit op verzoek van het kabinet en op persoonlijke titel.