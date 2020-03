Benoeming burgemeester Gilze en Rijen

De heer D.A. (Derk) Alssema is benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen. De benoeming gaat in op 7 april 2020.

De heer Alssema (34 jaar) is lid van het CDA. Hij is op dit moment wethouder in Goes. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij de Rabobank.

Op dit moment is de heer dr. A.J.W. Boelhouwer (PvdA) burgemeester van Gilze en Rijen.