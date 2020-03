Ministerraad in de Rolzaal in plaats van de Trêveszaal

De wekelijkse ministerraad vergadert vrijdag 27 maart a.s. in de Rolzaal in plaats van in de Trêveszaal. De Rolzaal is groter dan de Trêveszaal en biedt meer mogelijkheid tot het houden van onderlinge afstand tussen de bewindspersonen (minstens anderhalve meter), een van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De ministerraad blijft in de Rolzaal bijeenkomen zolang dat nodig is in het kader van de bestrijding van het coronavirus.