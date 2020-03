112 patiënten overleden, 1.172 nieuwe patiënten, in totaal 8.603 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 1.172 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 8.603. Onder hen zijn 2.500 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 neemt landelijk nog steeds toe. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive-Care- opnames lijkt wat minder snel toe te nemen.

Net als gisteren is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken.

De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met 2.488 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1.249) en Noord-Holland (1.235). In deze twee provincies neemt het aantal ziekenhuisopnames relatief snel toe. Dit geldt ook voor de provincie Gelderland.

In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 83 en 81 positief geteste personen.

Uitbreiding gegevens over de uitbraak van het nieuwe coronavirus

Het RIVM krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zo zijn nu ook de actuele gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) opgenomen in de rapportages. Een overzicht van grafieken en tabellen geeft het RIVM weer in de pdf 'Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 27 maart 2020'.



De basis voor het aantal bevestigde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en de overlijdensgevallen door COVID-19 zijn de meldingen van de GGD’en. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. Het aantal gemelde sterfgevallen per dag betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan.