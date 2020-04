Benoeming directeur-generaal migratie bij Justitie en Veiligheid

Mr. J.W.H.M. (Jan Willem) Beaujean wordt directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op een nader te bepalen datum.

De heer Beaujean is sinds 2017 directeur Consulaire zaken en Visumbeleid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, plaatsvervangend Chef de Poste op de ambassade in Parijs, plaatsvervangend hoofd Bureau Secretaris-Generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken en Executive Director van het Provincial Reconstruction Team in Uruzgan, Afghanistan, voor de NAVO-geleide ISAF-missie.

Beaujean studeerde Rechten in Utrecht en Brest, en aan de Ecole Nationale d'Administration in Straatsburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst