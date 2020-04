164 patiënten overleden, 336 nieuwe patiënten, in totaal 16.627 positief geteste personen

Sinds 3 april 2020 zijn 904 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 16.627. Onder hen zijn 6.622 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

Vandaag zijn er 336 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 164 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen kunnen deze cijfers per dag wijzigen.