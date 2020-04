Nieuwe burgemeester in Schouwen-Duiveland

De heer J.Chr. (Jack) van der Hoek MBA is benoemd tot nieuwe burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. De benoeming gaat in op 12 mei 2020.

De heer Van der Hoek (56 jaar) is lid van D66 en is momenteel gedeputeerde in de provincie Noord-Holland. Hij volgt de heer G.C.G.M. Rabelink op, die met pensioen gaat.