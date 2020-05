Blokhuis: €1 miljoen extra voor onderhoud van authentieke overblijfselen Auschwitz

In het kader van 75 jaar vrijheid stelt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) eenmalig €1 miljoen extra beschikbaar voor het Fonds Auschwitz Birkenau. De extra bijdrage is bedoeld voor het onderhoud van alle authentieke overblijfselen van het voormalige nazi-Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz.

Het onderhoudswerk is nodig om de gebouwen, de omgeving en daarmee de sfeer waarin de slachtoffers van het nazibewind werden gevangengehouden, zo goed mogelijk te bewaren. De onmenselijkheid van de geschiedenis kan op deze manier zo authentiek mogelijk worden weergegeven.

Tastbare herinnering

Staatssecretaris Blokhuis: “Auschwitz-Birkenau was de grootste van alle nazi-Duitse concentratiekampen. Het herinnert ons aan een gitzwarte periode in de wereldgeschiedenis. Het is belangrijk dat dit kamp in deze originele vorm blijft bestaan, als tastbare herinnering en als waarschuwing dat dit nooit meer mag gebeuren. Maar ook om te benadrukken hoe belangrijk het is dat we onze vrijheid niet voor lief nemen. Juist nu in dit jubileumjaar waarin we onze vrijheid vieren en juist nu we ons overal ter wereld in ongekende omstandigheden bevinden.”

Verzoek van Duitsland

Eind vorig jaar kondigde Duitsland aan €60 miljoen extra in het Fonds Auschwitz Birkenau te investeren. Daarbij kwam het verzoek uit Duitsland aan meerdere landen om ook een extra bijdrage te leveren. In het kader van 75 jaar vrijheid geeft Nederland hier met deze extra investering van €1 miljoen gehoor aan. Nederland droeg eerder al €400.000 bij aan het Fonds Auschwitz Birkenau.