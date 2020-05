84 patiënten overleden, 39 nieuwe patiënten, in totaal 41.774 positief geteste personen

Op 7 mei zijn er 39 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 84 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 41.774 bevestigde COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19-patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Impact van de landelijke maatregelen om de COVID-19 epidemie te bestrijden

Om het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus te volgen, is gekeken naar het moment dat gemelde COVID-19-patiënten ziek werden. Dit is bekeken bij patiënten die uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen moesten worden.

