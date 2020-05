Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken

Drs. G.J. (Gert-Jan) Buitendijk wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Gert-Jan Buitendijk is op dit moment directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaronder directeur-generaal Bestuur en Wonen, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties en directeur Financieel-Economische Zaken. Van 1998 tot eind 2006 was hij naast zijn werk op het ministerie van Financiƫn locoburgemeester/wethouder in de gemeente Strijen.

Gert-Jan Buitendijk studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.