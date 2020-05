Europese kapitaaleisen banken omgezet in Nederlandse wetgeving

Banken moeten een buffer aanhouden van minimaal 3% van het eigen vermogen ten opzichte van het geld dat is uitgeleend (minimum leverage ratio), met een opslag voor de allergrootste banken. Dit is een van de belangrijkste afspraken die in 2018 in het Europees verband in het Bankenpakket is gemaakt om de kapitaalvereisten van banken te verhogen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt op het gebied van systeem- en instellingsspecifieke kapitaalbuffers en de liquiditeitsbuffers.