Nieuwe onderzoeksresultaten naar COVID-19 bij dieren

Naar aanleiding van verschillende besmettingen van COVID-19 op nertsenbedrijven is onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het virus, de verspreiding van het virus en de verspreiding in het milieu. Het RIVM concludeert op basis van de onderzoeksresultaten dat het risico op blootstelling aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is. Het eerdere RIVM advies om uit voorzorg niet te wandelen of fietsen in een 400 meter zone rondom een besmet nertsenbedrijf, totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn, komt daarmee te vervallen. In het onderzoek zijn ook elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de katten besmet zijn geweest. Daarnaast is er in Nederland ook voor het eerst een hond met antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Op verschillende nertsenbedrijven is eind april COVID-19 virus geconstateerd. Daarop volgend is er onderzoek gedaan. Hiertoe zijn onder andere luchtmonsters genomen. In de eerste monsters werd er in de stal in de directe omgeving van nertsen virus aangetroffen op stofdeeltjes. Buiten de stal werd geen virus aangetroffen. In de tweede bemonsteringsreeks is het virus niet meer binnen of buiten de stal gevonden in de stofdeeltjes in de lucht. De burgemeesters van de betreffende gemeenten hebben aangegeven het advies van het RIVM over te nemen en de afsluiting van de openbare weg voor (brom)fietsers en voetgangers in de zone van 400 meter rond de besmette nertsenbedrijven te zullen opheffen.

Meldplicht blijft van kracht

Minister Schouten heeft eerder al een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Bij sprake van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit bij de NVWA gemeld worden. Uit voorzorg en om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen mogen de dieren en de mest, een besmet bedrijf niet verlaten. Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven – op basis van de huidige kennis over COVID-19 – geen risico voor verdere verspreiding onder mensen. Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van de besmetting bij dieren op de humane gezondheid is verwaarloosbaar. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie. Wel adviseert het RIVM om de situatie op de bedrijven verder te monitoren en nader onderzoek te doen. Het onderzoek bij en rond de twee besmette nertsenbedrijven wordt de komende weken voortgezet.

Antistoffen gevonden bij een hond

Bij een hond in Nederland zijn antistoffen tegen COVID-19 aangetroffen. Dat betekent dat de hond het nieuwe coronavirus heeft gehad. De eigenaar van de hond is COVID-19 patiënt. De hond had ademhalingsproblemen en is op 30 april jl. geëuthanaseerd vanwege verergering van de klachten. Het is niet bekend of de ademhalingsproblemen van de hond het gevolg waren van een infectie met SARS-CoV-2 of ten gevolge van ander lijden. De vondst van een met COVID-19 geïnfecteerde hond is voor Nederland nieuw, maar de bevinding dat honden besmet kunnen worden is dat niet. Eerder werden in Hong Kong twee honden positief getest. Om een goed beeld te krijgen van COVID-19 verdenkingen bij dieren en testuitslagen bij dieren worden dierenartsen en laboratoria gevraagd om positieve testuitslagen bij de NVWA te melden.

Het advies voor omgang met huisdieren blijft van kracht

Als je zelf ziek bent of verschijnselen hebt, en je huisdier is ziek, kan het huisdier het beste binnen blijven. Honden kunnen dan kort uitgelaten worden door een ander persoon dan de patiënt. De kans dat uw huisdier besmet is met het virus is klein. Hoewel de kans klein is dat gezelschapsdieren besmet raken met COVID-19, is het verstandig om bij COVID-19 klachten intensief contact met huisdieren te vermijden (niet knuffelen of laten likken). Laat de verzorging van huisdieren dan bij voorkeur over aan mensen zonder klachten, die hierbij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren (regelmatig handen wassen en niet laten likken) in acht nemen. Het algehele advies blijft staan om wanneer het dier ernstige benauwdheids- en /of diarreeklachten heeft, telefonisch contact op te nemen met de dierenarts.

Het volledige advies is te vinden op de website van het RIVM.