SEO doet onderzoek naar klachteninstituut Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut voor de financiële sector.

Minister Hoekstra van Financiën heeft begin dit jaar, toen er aandacht was voor de klachtenafhandeling van het Kifid, gewezen op deze evaluatie. De aanbesteding voor het onderzoek is aan SEO gegund. SEO gaat onder meer kijken naar kwaliteit, onafhankelijkheid, transparantie en kosten van de klachtenafhandeling door Kifid. SEO verzamelt onafhankelijk informatie en ervaringen onder stakeholders van Kifid. De verwachting is dat het onderzoek eind 2020 afgerond kan worden.

Het Kifid is een onafhankelijke geschilleninstantie voor klachten over financiële dienstverleners. Op grond van de regelgeving dient het Kifid elke 4 jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau geëvalueerd te worden. Dit heeft voor het laatst in 2016 plaatsgevonden, waardoor Kifid in 2020 wederom door een onafhankelijke partij zal worden geëvalueerd.