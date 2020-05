Eén loket voor mentale gezondheid bij COVID-19

Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen vanaf vandaag terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen als nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.

Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Op alle fronten werken we er keihard aan om de gevolgen van het coronavirus te beperken en te voorkomen dat kwetsbare groepen ziek worden. Wat onze mentale gezondheid betreft: we zien mensen die gebukt gaan onder stress en emoties, die rouwen om het verlies van een dierbare die aan het virus is overleden. Of die hun baan kwijt zijn of sterk in inkomen achteruit zijn gegaan. Zorgverleners die onder zware omstandigheden patiënten verplegen. Jongeren die hun contacten missen. En meer in algemene zin, mensen die door deze crisis het gevoel hebben het perspectief op de toekomst kwijt te zijn. Ik ben dan ook blij met dit informatiepunt en ik hoop dat iedereen die ondersteuning kan gebruiken de weg er naartoe goed weet te vinden.”

Het digitale informatie en verwijscentrum, bereikbaar via www.rivm.nl/ivccorona, is in samenwerking met het RIVM ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Met het IVC komt het kabinet tegemoet aan de toezegging aan de Tweede Kamer om een voorziening te realiseren waar mensen terecht kunnen met hun vragen rondom hun mentale gezondheid en de psychosociale gevolgen van de coronacrisis.

Eerdere landelijke crisissituaties en rampen – zoals meest recent de vliegramp met vlucht MH17 – hebben laten zien dat een IVC belangrijk is. De komende tijd bouwt het IVC zijn werkzaamheden verder op en het is voor tenminste twee jaar actief.