Validatie en Innovatiepunt (VIP) geopend

Op 2 juni 2020 opent het Validatie en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark heeft het RIVM opdracht gegeven dit onafhankelijke orgaan te organiseren en te faciliteren.

Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen. Het VIP adviseert het ministerie van SZW over de opname van die werkwijze in SMArt, de tool die gebruikt wordt om het risico en de te nemen maatregelen bij asbestsanering te bepalen. Op deze manier wordt de werkwijze voor landelijke toepassing gevalideerd.

Meer informatie is beschikbaar op www.VIPasbest.nl