Denk mee over thema bijzondere verzamelaarsmunt 2021

Wat wordt het thema van de bijzondere munt voor verzamelaars 2021? Vanaf vandaag kunnen alle Nederlanders hierover meedenken op uitnodiging van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën.

Jaarlijks brengt de Staat bijzondere verzamelaarsmunten uit om een bijzonder moment of persoon te eren. Recente voorbeelden van muntthema’s zijn sporticoon Jaap Eden, werelderfgoed droogmakerij de Beemster en operatie Market Garden.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, verantwoordelijk voor het muntwezen, nodigt iedereen uit om een nieuw muntthema voor 2021 te bedenken. “Met deze verzamelaarsmunten eren we speciale feiten, gebeurtenissen of personen die veel betekenis hebben voor Nederland”, zegt Vijlbrief. “Daarom vind ik het belangrijk dat alle Nederlanders over deze bijzondere munten kunnen meedenken.”

Winnaar vorig jaar: 75 jaar vrijheid

Vanaf vandaag tot en met 4 augustus 2020 kan iedereen reageren via www.internetconsultatie.nl. Vorig jaar werd voor het eerst een openbare oproep gedaan voor het muntthema, toen voor 2020. Winnaar was toen het thema 75 jaar vrijheid.

Er gelden wel een aantal voorwaarden aan de inzendingen. Zo moet er sprake zijn van een duidelijke omschrijving van het thema - denk daarbij aan een gebeurtenis of persoon die gekoppeld kan worden aan een jubileumjaar. Ook moet duidelijk zijn waarom het voorgestelde thema van nationaal belang voor Nederland is.

In het najaar van 2020 maakt de staatssecretaris het gekozen thema bekend. De bedenker van het winnende thema ontvangt een uitnodiging voor de ceremoniële eerste muntslag van de verzamelaarsmunt.

Verdere voorwaarden en spelregels voor deelname zijn te vinden op internetconsultatie.nl.