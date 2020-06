13 patiënten overleden, 12 nieuwe patiënten, in totaal 46.942 positief geteste personen

Op 4 juni 2020 zijn er 209 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 12 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 13 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden.