Commissie Mijnbouwschade gaat 1 juli van start

Vanaf 1 juli 2020 kunnen mensen die vermoeden schade te hebben als gevolg van mijnbouwactiviteiten zich wenden tot de Commissie Mijnbouwschade. Over mogelijke schades ten gevolge van gaswinning uit kleine gasvelden en gasopslag kan de commissie vanaf 1 juli een advies uitbrengen. Burgers met schade aan hun woning en micro-ondernemingen met schade aan hun pand kunnen de schade melden bij de commissie. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd ook schades ten gevolge van zoutwinning bij de commissie kunnen worden gemeld. Tenslotte lopen er gesprekken met de aardwarmtesector (geothermie) en worden gesprekken met rechtsopvolgers van de voormalige steenkoolwinning opgestart. Die gesprekken moeten er toe leiden dat de commissie eind dit jaar ook een advies mag uitbrengen over mogelijke schade ten gevolge van mijnbouw in deze sectoren. Tot die tijd kan de commissie helpen de juiste route te volgen bij het melden van deze schades.

Leden Commissie Mijnbouwschade bekend

De onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade start onder voorzitterschap van jurist en oud-rechter mr. Rian Vogels. De commissie bestaat verder uit Margriet Drijver, die veel ervaring heeft met sociaal-maatschappelijke vraagstukken bij woningcorporaties en zorgen van bewoners; Siefko Slob, expert in gebouwconstructies in relatie tot de ondergrond; en Piet van Staalduinen, expert op het gebied van gebouwconstructies in relatie tot bodembeweging door onder meer mijnbouw. De commissie is gestart met het vaststellen van haar eigen werkwijze.

Landelijk schadeloket

Door het instellen van deze commissie komt er één plek waar mensen zich kunnen melden die schade hebben door mijnbouw. Het uitgangspunt bij de schadeafhandeling is dat deze laagdrempelig, transparant, deskundig en onafhankelijk is. Om het makkelijker te maken voor de schademelder, neemt de commissie in de praktijk de bewijslast over. Het advies dat de commissie uitbrengt over de oorzaak, het causaal verband, de hoogte en de verdeling van de schade is bindend voor de mijnbouwonderneming. De mijnbouwonderneming heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de Staat (de minister van Economische Zaken en Klimaat).

Samenwerking Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

De Commissie Mijnbouwschade buigt zich niet over de afwikkeling van schade door gaswinning in het Groningenveld en gasopslag Norg. Dat is in handen van een andere instelling, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), vanaf 1 juli het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Die instelling gaat nauw samenwerken met de Commissie Mijnbouwschade, zodat schademelders maar op één plek een melding hoeven te doen.