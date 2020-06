Ultimatum voor foute en lakse ICT-bedrijven in aanpak online kinderporno

Online kinderporno moet worden weggevaagd. Nederland werkt samen met de ICT-sector aan een rigoureuze aanpak rondom het bestrijden van online kindermisbruik. Foute en lakse webhosters gaan per september op een zwarte lijst. Lees hierover de speech die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanavond heeft gehouden tijdens een digitaal event van het Europees Parlement om de Nederlandse aanpak een Europees vervolg te geven.

Het Europees Parlement is vanavond samengekomen om de plaag van online seksueel misbruik van kinderen wereldwijd te bestrijden. Met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving is de verspreiding van kinderporno op het internet zorgwekkend toegenomen. Alleen met een gemeenschappelijke en gecoördineerde Europese oplossing kan deze gruwelijke misdaad uit worden gebannen en de slachtoffers beter worden beschermd.

Monitoring online kinderporno door TU Delft

Minister Grapperhaus heeft recent gericht hosting providers aangeschreven waar kinderpornografisch materiaal op de servers is aangetroffen. Deze bedrijven zijn naar voren gekomen in een eerste monitoring die door de TU Delft is ontwikkeld om de publiek-private aanpak van online kinderporno te verbeteren. Minister Grapperhaus spreekt de bedrijven aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om het internet op te schonen van (beelden van) seksueel kindermisbruik.

Door de monitor van de TU Delft komt in beeld welk bedrijf, waar en hoeveel kinderporno op een server heeft staan. Bij de eerste metingen zijn 17 bedrijven in het vizier gekomen en die zijn aangeschreven. Het beeld is dat het overgrote deel van de schadelijke content via een klein deel van deze bedrijven online komt. De komende maanden wordt de monitor uitgebreid en wordt gemeten hoe lang de bedrijven erover doen om na het ontvangen van een melding de content te verwijderen. Wanneer de TU Delft de metingen compleet heeft en in een rapport heeft opgeleverd in september, zal minister Grapperhaus hierover de Tweede Kamer nader informeren. Daarmee worden de namen en prestaties van bedrijven bekend die kinderpornografisch materiaal (ongewild) hosten.

Voor bedrijven die niet willen meewerken aan het opschonen van het internet, wordt ook verder gewerkt aan een bestuursrechtelijke handhaving. Foute en lakse internetbedrijven riskeren hierdoor straks een boete of een dwangsom als zij na een melding van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik dit niet snel genoeg van het openbare web verwijderen.