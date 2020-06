Helft minder verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten

Na de invoering van een nieuw systeem van notificaties is het aantal verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten in Nederland met 51,8% gedaald. Dat schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

‘We zien het aantal overtredingen de afgelopen kwartalen steeds verder dalen. Dat is goed nieuws voor de verkeersveiligheid’, aldus minister Blok.



Vanwege hun immuniteit mogen buitenlandse diplomaten in Nederland net als in andere landen geen boetes worden opgelegd voor bijvoorbeeld verkeersovertredingen. Daarom is een nieuw systeem opgezet waarbij overtreders in plaats van een boete een notificatiebrief ontvangen met een vrijwillig betalingsvoorstel ter hoogte van de boete.



Bij hoge aantallen of zware verkeersovertredingen spreekt het ministerie ook de betreffende ambassade, consulaat of internationale organisatie aan op het verkeersgedrag van de werknemers. Waar nodig geeft het ministerie een laatste waarschuwing waarna bij herhaling wordt verzocht om de betrokken diplomaat uit Nederland te laten vertrekken.



Ook het aantal zware verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten is fors gedaald in het afgelopen jaar. Om daar nog beter tegen te kunnen optreden, krijgt Buitenlandse Zaken vanaf nu bij elke zware overtreding direct een melding van het CJIB. Dat biedt het ministerie gelegenheid om meteen om opheffing van de immuniteit te vragen, zodat normale strafrechtelijke vervolging mogelijk is.