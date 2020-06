Laadpleinen van de toekomst klaar voor gebruik

Je elektrische auto laden terwijl er een overschot aan groene stroom is en terugleveren als er veel vraag naar stroom is. En zo geld verdienen met je elektrische auto aan de lader. Of laden tegen een lager tarief, omdat je auto en de laadpaal worden ingezet om het elektriciteitsnet te balanceren. Het kan straks op steeds meer plekken en met steeds meer auto’s op een slim laadplein. Op 45 plekken in Nederland wordt de komende periode zo’n plein met laadpalen van de toekomst in gebruik genomen. Vandaag opent staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in Culemborg een van de eerste nieuwe slimme laadpleinen.

Slim laden

Van Veldhoven: “Nederland kan vanaf nu niet alleen groen, maar ook slim laden. En dat is goed nieuws. Slim laden maakt elektrisch rijden nog interessanter. Het is laden op maat. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vol je batterij opgeladen moet zijn. En ook wanneer of tegen welke prijs je stroom afneemt of teruglevert aan het net. Daarmee is het dus goed voor je eigen portemonnee, voor een betere balans van het stroomnet en voor het gebruik van meer groene energie. Slim laden heeft veel potentie.”

Slimme laadpalen zijn slim omdat ze variabel vermogen kunnen leveren en omdat ze stroom terug kunnen leveren. Omdat op slimme laadpleinen meerdere van die palen bij elkaar staan, kunnen netaansluitingen efficiënter gebruikt worden en wordt stroom beter verdeeld over de laadpunten. Door laadsessies slim te plannen kunnen meer auto’s kunnen laden op minder plek. Ook zijn combinaties met elektrische deelauto’s mogelijk. Dat kan in drukke gebieden helpen de parkeerdruk te verlagen.

Laadplein Culemborg

Het laadplein in Culemborg is een mooi voorbeeld van de toekomst. Van Veldhoven maakt vandaag als eerste gebruik van een slimme laadpaal. Zij laadt haar dienstauto via een slimme laadpaal op met stroom die uit een andere auto afkomstig is. En zij geeft met de nieuwe app aan hoe lang ze wil laden en hoe vol de accu moet zijn bij vertrek. Het voordeel van een slimme paal is die zelf kiest op welk moment de accu sneller of langzamer wordt opgeladen. Gebruikers die een auto hebben die daarvoor geschikt is, kunnen bij een slimme laadpaal laden als er veel aanbod van stroom is, en terugleveren aan het stroomnet als er veel vraag is. Zo ontlasten zij het elektriciteitsnet en verdienen zij geld zonder er iets voor te doen.



De stroom in de palen is als de zon schijnt rechtstreeks afkomstig van de 784 zonnepalen bovenop het laadplein. Bijzonder aan het laadplein in Culemborg is dat dit is opgezet en wordt geëxploiteerd door buurtbewoners. Buurtbewoner en projectleider Arjen Schamhart: “drie jaar geleden hadden we een plan voor het opwekken van onze eigen stroom boven de parkeerplaats met een laadplein er onder. Ook wilden we elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar maken door de inzet van elektrische deelauto’s. Dit jaar is daar slim laden bijgekomen. Vandaag is de app af waardoor het allemaal werkt. Investeerders profiteren direct mee van de opbrengst. Zowel in de portemonnee als door minder blik op straat en een lager verbruik van fossiele brandstof”.

Koploper laadpalen

Nederland is koploper laadpalen, nergens staan meer laadpunten per vierkante kilometer dan hier. Het kabinet heeft de ambitie dat alle auto’s die vanaf 2030 nieuw op de weg komen volledig zonder uitlaatgassen rijden. Naar schatting rijden er op dat moment een kleine twee miljoen emissieloze auto’s rond, waarvoor zo’n 1,7 miljoen laadpunten en tientallen waterstoftankstations nodig zijn. Het kabinet wil steeds verder vooruit met laadinfra en schoon rijden. Daarom trok staatssecretaris Van Veldhoven eerder vijf miljoen euro uit voor de ontwikkeling van deze 45 slimme laadpleinen en is vorig jaar samen met netbeheerders en branchepartijen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur opgesteld. Ook komen particulieren die een elektrische auto aanschaffen sinds begin juni in aanmerking voor een subsidie. Zij kunnen vanaf 1 juli hun aanvraag indienen.

Van Veldhoven hoopt dat steeds meer gemeenten kiezen voor slimme laadpleinen. Deze 45 projecten worden gebruikt om de techniek van slim laden en terugleveren verder te ontwikkelen, op te schalen en aantrekkelijk te maken voor gebruikers. De ervaringen met deze eerste slimme laadpleinen worden bijgehouden door kennis- en innovatiecentrum ElaadNL en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Zij delen lessen, tips en ervaringen met gemeenten, zodat ook zij aan de slag kunnen met slimme laadpleinen.