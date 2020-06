Noodsteun van ministerie van VWS en vfonds aan herinneringscentra en oorlogsmusea

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) steunen met een gezamenlijk bedrag van € 2 miljoen euro extra de herinneringscentra en de oorlogsmusea die aangesloten zijn bij de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH). Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten als gevolg van de gedwongen publiekssluiting van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020. Die steun is hard nodig, want de gevolgen van de coronacrisis bedreigen het waardevolle werk van deze oorlogsmusea en herinneringscentra.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “De oorlogsmusea en herinneringscentra van SMH hebben een vitale functie in onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat verhalen en herinneringen over de verschrikkingen van de oorlog levend blijven, zodat ook toekomstige generaties er van doordrongen blijven dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Het vfonds en ik zetten ons samen in om dit essentiële werk in stand te houden en de effecten van de coronacrisis daarop zoveel mogelijk te beperken.”

Gevolgen coronamaatregelen

Zowel het ministerie van VWS als vfonds zijn benaderd door de SMH, het Platform WOII en de herinneringscentra. Zij uitten hun zorg over de financiële gevolgen van de coronamaatregelen en hebben om steun gevraagd. Het ministerie van VWS en vfonds delen deze zorgen en hebben daarom besloten ieder € 1 miljoen ter beschikking te stellen aan de herinneringscentra en de andere oorlogsmusea die aangesloten zijn bij de SMH. De basis op grond waarvan deze extra investering van € 2 miljoen verdeeld wordt, zal in overleg met de SMH worden vastgesteld.

Flink geïnvesteerd in infrastructuur

Het ministerie van VWS en vfonds hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de museale infrastructuur, waaronder in vernieuwingen, verbouwingen en (her)openingen van een aantal herinneringscentra en oorlogsmusea, verenigd in de SMH. De € 1 miljoen die vfonds beschikbaar stelt komt naast de SMH-leden ook ten goede aan enkele andere musea en herinneringscentra waar de afgelopen jaren de nodige investeringen in zijn gedaan.

Lisette Mattaar, Directeur / Secretaris Raad van Bestuur vfonds: “De oorlogsmusea en herinneringscentra hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om hun collecties en programma’s te vernieuwen en op een eigentijdse manier te tonen. Zij brengen een nieuwe generatie in contact met het verhaal van oorlog op een manier die hen aanspreekt: aantrekkelijk, up to date en vol beleving. Het zou niet alleen ongelooflijk jammer zijn als de musea niet kunnen verdergaan op deze ingeslagen weg, maar ook een gemiste kans. We hopen dat zij met onze steun hun belangrijke werk kunnen blijven voortzetten zodat wij jongeren kunnen blijven bereiken en raken, nu en in de toekomst.”