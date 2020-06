Defensie geeft bijna 100.000 kilo voedsel aan Leger des Heils

Defensie geeft bijna 100.000 kilo aan overtollige rantsoenen weg en meer dan 65.000 liter drinkwater in 1,5 literflessen. Het gaat om voedsel voor militairen die onder meer de jungletraining in Belize zouden volgen of waren ingeroosterd voor schietoefeningen in Duitsland. Vanwege het COVID-19-virus zijn die afgelast. De landmacht doneert de ontbijtpakketten, lunches en warme maaltijden aan het Leger des Heils.