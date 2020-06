Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf maandag 22 juni

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Het aanvraagformulier is vanaf 9.00 uur beschikbaar.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Om van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gebruik te kunnen maken, moeten flexwerkers in februari van dit jaar een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren. Tegelijkertijd mag hun sv-loon in april ook niet hoger zijn geweest dan € 550. Op de TOFA-pagina van UWV staat:

een volledig overzicht van de voorwaarden die gelden voor de regeling, en;

een beslisboom waarmee u meteen kunt zien of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Aanvragen kan tot en met 12 juli

Gelden alle voorwaarden voor u? Dan heeft u 3 weken de tijd om uw aanvraag voor de TOFA in te dienen, van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli 2020.

Wanneer krijg ik een beslissing?

Als UWV beslist dat u de tegemoetkoming krijgt, ontvangt u een eenmalig bedrag van € 1.650 bruto voor de periode maart, april en mei 2020. UWV streeft ernaar om u binnen 4 weken na uw aanvraag een beslissing te sturen.

Wanneer wordt de uitkering TOFA betaald?

Als in de beslissing staat dat u de tegemoetkoming krijgt, dan betaalt UWV het bedrag binnen 10 kalenderdagen. Daarna duurt het meestal nog 3 werkdagen voordat het bedrag op uw rekening staat.

Kijk voor meer informatie op TOFA-pagina van UWV