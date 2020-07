Schets voor toekomst acute zorg naar Tweede Kamer

Minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft de Tweede Kamer de ‘Houtskoolschets Acute Zorg’ aangeboden. Hierin staat hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien, zodat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor iedereen gegarandeerd blijft. De houtskoolschets is een discussiedocument dat vanaf nu in internetconsultatie gaat.

Minister Van Rijn: “De acute zorg moet toekomstbestendig worden gemaakt. Doel is dat zorg van de beste kwaliteit voor iedereen beschikbaar is en blijft. De belangrijkste vraag is hoe we de urgente problemen in de acute zorg kunnen oplossen en tegelijkertijd vol inzetten op behoud van het vertrouwen in acute zorg voor iedereen.”

Voortraject

Om te onderzoeken hoe de acute zorg er in de praktijk uit kan komen te zien, zijn er gesprekken gevoerd met patiënten, het openbaar bestuur, zorgmedewerkers en bestuurders uit de acute zorg. De centrale vraag die hier gesteld werd, was: ‘Hoe zouden we het acute zorglandschap inrichten en financieren als we helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen en we geen rekening zouden hoeven te houden met belangen en de huidige inrichting van het acute zorglandschap?’

Verdere proces

Minister Van Rijn benadrukt dat het meeste werk nog moet komen. “Deze houtskoolschets is bedoeld als een richtinggevend discussiedocument. Dat betekent dat we de voorstellen nu gaan uitwerken en gaan uitzoeken wat dit betekent voor de andere onderdelen van het zorglandschap. Dat kunnen en willen we niet alleen, het acute zorglandschap veranderen moeten we samen doen.”

Belangstellenden kunnen uiterlijk 1 november 2020 op de ‘Houtskoolschets Acute Zorg’ reageren via een openbare internetconsultatie. De ‘Houtskoolschets Acute Zorg’ is vinden op www.internetconsultatie.nl/houtskoolschets_acute_zorg. Tegelijkertijd worden door het land gesprekken gestart met iedereen die mee wil denken.