Minister Kaag bezoekt Rome en Vaticaan

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengt maandagavond 6 juli en dinsdag 7 juli een werkbezoek aan Rome en het Vaticaan. Het is haar eerste buitenlandse reis sinds de coronacrisis.

De minister heeft maandagavond een werkdiner met de Italiaanse viceminister Emanuela Del Re van Buitenlandse Zaken. Ze spreken onder meer over de gevolgen van de coronacrisis, mogelijkheden om samen op te trekken bij de internationale bestrijding ervan en internationale handelspolitiek.

Dinsdag ontmoet minister Kaag vertegenwoordigers van enkele Nederlandse bedrijven die in Italië actief zijn. Nederland exporteert jaarlijks voor ruim €20 miljard naar Italië. Het gaat vooral om medische en farmaceutische producten, voedingsmiddelen en (elektrische) machines en apparaten. Nederland telt 17.000 bedrijven die een handelsrelatie met Italië hebben.

In de ochtend gaat de minister langs bij twee VN-instellingen die in Rome zijn gevestigd: het Wereldvoedselprogramma (WFP) en International Fund for Agricultural Development (IFAD). Kaag spreekt met hen over de internationale aanpak van de coronapandemie. WFP, de grootste humanitaire organisatie ter wereld, gaat ervan uit dat mede door de coronacrisis het aantal mensen met acute honger nog dit jaar zal verdubbelen naar 260 miljoen. IFAD verstrekt leningen en schenkingen aan overheden om projecten voor landbouwontwikkeling uit te voeren, gericht op de allerarmsten.

Kaag brengt ook een bezoek aan het hoofdkantoor van de katholieke lekenorganisatie Sant’Egidio. Die richt zich onder meer richt op de dialoog tussen godsdiensten, vredesprocessen, bestrijding van aids en humanitaire corridors voor vluchtelingen. Daarna staat een bezoek aan het Vaticaan op het programma.

Minister Kaag heeft er een ontmoeting met kardinaal Peter Turkson. De prefect van het dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling is ook voorzitter van de Covid-19-commissie die paus Franciscus eind maart instelde. Ook heeft Kaag een gesprek met aartsbisschop Paul Gallagher, secretaris voor de relaties met de staten.