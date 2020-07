Minister-president Rutte bezoekt bondskanselier Merkel

Minister-president Rutte brengt donderdag 9 juli 2020 een bezoek aan bondskanselier Merkel in Berlijn. De ontmoeting vindt plaats in aanloop naar de extra Europese Raad van 17 en 18 juli, waar zal worden gesproken over de nieuwe Europese Meerjarenbegroting (2021-2027) en het recente voorstel voor een Europees herstelfonds.